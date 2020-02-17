У Станицы Луганской нашли термобарический боеприпас из РФ (Фото)

В Луганской области прокуратура задокументировала очередной факт поставки Россией вооружения на неподконтрольную украинским властям территорию Луганской области. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Луганской области совместно с работниками Службы безопасности Украины и оперативно-тактической группировки "Север" задокументировали очередной факт поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированной территории Луганской области», – говорится в сообщении.

Так, уточняется, что во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе Станицы Луганской был обнаружен боеприпас производства Российской Федерации 2003 года – термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В. Как подчеркивается, указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ.

По версии следствия, средства поражения такого типа применяются представителями НВФ, контролируемых РФ в Луганской области для военной агрессии против ВСУ.

Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

«Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства», – сказано в сообщении.