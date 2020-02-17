Совместное патрулирование границы на Донбассе: Песков отреагировал на предложение Зеленского

В Кремле заявили, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с РФ на Донбассе должна обсуждаться с «Л-ДНР». Об этом сегодня, 17 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский ТАСС.

«Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», – сказал представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что «чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать». «Насколько мы понимаем первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский высказал предложение, чтобы линию разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями, Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донецкой и Луганской.