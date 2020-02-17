Пристайко об отношениях РФ и Беларуси: Мы тоже были терпеливы и спокойны, пока нас не начали убивать

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает начала войны между Россией и Беларусью. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Respekt, сообщает «Новое время».

«Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются», – сказал Пристайко.

В то же время дипломат выразил надежду на то, что этого не произойдет. «Конечно, я все еще надеюсь, что я не прав. Белорусы спокойны и терпеливы. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми – и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается?» – подчеркнул Пристайко.

По его словам, у Минска есть два варианта: «с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными – и проиграть, или начать сражаться прямо сейчас».