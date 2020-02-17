На Донетчине мужчина хотел взорвать женщину с ребенком (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать женщину с ребенком. Злоумышленник, отсоединив чеку от гранаты, с угрозами закрылся в квартире своей знакомой. В заложниках оказалась и 16-летняя дочь женщины. Во время спецоперации полиция спасла семью, никто не пострадал, а гранату изъяли. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, сообщение от краматорчанки о том, что ее знакомый пытается ворваться в квартиру и угрожает ей, поступило в полицию 14 февраля, около 19:00. «На место выехал наряд патрульной полиции Краматорска и Славянска, а также сотрудники спецподразделения патрульной полиции "ТОР"», – говорится в сообщении.

Когда полицейские поднимались к квартире, злоумышленник, находившийся рядом с женщиной, отсоединил чеку и пригрозил всех взорвать. При этом он втолкнул знакомую в квартиру и закрыл дверь. Под угрозой оказалась также жизнь девочки-подростка. «Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры со злоумышленником по телефону. На место прибыла следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции и работники взрывотехнической службы областной полиции», – отмечается в сообщении.

Также, для безопасности граждан, полиция оцепила территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Всех ее жителей пришлось эвакуировать, ведь граната осталась лежать в гостиной.

Мужчину задержали на месте. Им оказался житель Бахмутского района. Из-за ссоры со своей знакомой он решил выяснить отношения с помощью гранаты.

«Оперативники задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту возбуждено два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

Сейчас решается вопрос об избрании для злоумышленника меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 4 ст. 296 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Санкция и ч. 1 ст. 263 УК Украины – лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.