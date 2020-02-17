На Луганщине подрались помощник нардепа и депутат местного совета (Видео)

В Северодонецке (Луганская обл.) полиция начала расследование потасовки, которая возникла между мужчинами у Северодонецкого городского совета. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«В воскресенье, перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета, в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия. Видео этого события были изложены в социальных сетях. После этого события мужчины обратились с заявлениями о причинении телесных повреждений в Северодонецкий отдел полиции», – говорится в полиции.

По обоим сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение».

В рамках открытых уголовных производств проводятся следственные действия.

Ряд местных изданий отмечают, что потасовка произошла между депутатом Лисичанского горсовета Иваном Полупановым и помощником нардедпа северодонецким общественным активистом и блогером Вячеславом Шевчуком.