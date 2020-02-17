В Покровске планируют за 9 миллионов восстановить аварийный мемориал

В Покровске (Донецкая обл.) местные власти планируют восстановить памятник над братской могилой советских воинов в микрорайоне «Южный», который в городе известен как «Девочка». Об этом сегодня, 17 февраля, на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности Покровского городского головы Ирина Сущенко.

По ее словам, сегодня состоялась встреча с громадой, на которой и обсудили перспективы реконструкции памятника. «К сожалению, мемориал уже некоторое время находится в аварийном состоянии. В прошлом году проектная организация закончила работу над планом восстановления этого памятника, и сегодня мы презентовали эту документацию активным жителям города. Ориентировочная стоимость полной реконструкции памятника и территории вокруг него – 9 млн грн. Мы планируем создать рабочую группу, которая будет контролировать процесс реконструкции и приглашаем неравнодушных жителей города присоединиться к этой инициативе», – написала Сущенко.

По информации пресс-службы Покровского горсовета, на встрече присутствовали активные горожане, представители Покровского совета ветеранов, ветераны шахтерского труда. «Работы по масштабной реконструкции памятника начнутся в этом году. На данном этапе вносить какие-то изменения в композицию мемориала не планируется», – сообщили в пресс-службе.

«Позиция городского совета – не жертвовать качеством работ ради скорости их выполнения. Поэтому дату открытия мемориала я не объявляю. Но, наверное, как и каждый покровчанин, я хочу, чтобы этот памятник снова украшал город и чтобы произошло это как можно быстрее», – резюмировала Ирина Сущенко.

Как сообщалось ранее, в Покровске чиновники второй год не могут восстановить братскую могилу сотен воинов, отдавших жизнь за освобождение города во Второй мировой войне. Время и вандалы разрушают памятник.