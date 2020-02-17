Жители Мариуполя теперь могут получить услуги «Службы по делам детей» в ЦПАУ

В Мариуполе с сегодняшнего дня, 17 февраля, во всех Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) начался прием заявлений на получение услуг управления «Службы по делам детей». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, теперь жителям Мариуполя доступны следующие услуги:

подача заявления на предоставление разрешения органа опеки и попечительства для совершения сделок в отношении наследственного имущества;

подача заявления на предоставление разрешения органа опеки и попечительства для совершения сделок в отношении имущества, право собственности на которое или право пользования которым имеет ребенок;

подача заявления на предоставление разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок относительно транспортного средства, право собственности на который имеет ребенок.

«Также, мариупольцы и в дальнейшем могут получить на базе Центра документ, подтверждающий статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов», – говорится в сообщении.

По информации горсовета, получить услуги можно по следующим адресам:

Центр предоставления административных услуг (пр. Мира, 107);

Социальный офис «Мультицентр» (ул. Украинская казачества, 51);

Удаленное рабочее место Центра предоставления административных услуг ТЦ «Порт Сити» (Запорожское (Володарское) шоссе, 2).

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в социальном офисе «Мультицентр» начали создавать семьи. В здании оборудовали просторный зал для церемоний и установили цветочную фотозону.