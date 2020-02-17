Скрывался 5 лет: В Селидово участник НВФ сдался полиции

В Селидово (Донецкая обл.) полицейским сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). В 2014 году мужчина дежурил на блокпосту вблизи Ясиноватой. Вскоре наемник покинул ряды НВФ, однако с добровольным признанием в полицию обратился только 5 лет спустя. Согласно закону, он имеет шанс на освобождение от ответственности. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, по данным полиции, в сентябре 2014 года 27-летний безработный житель Селидово прибыл в Донецк и вступил в незаконное вооруженное формирование под названием «донецкое народное ополчение».

Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие и назначили дежурным на блокпосту возле Ясиноватой. Вместе с другими участниками НВФ он проверял автотранспорт и документы людей, пересекавших блокпост.

По словам экс-участника НВФ, уже через несколько дней он понял, что имеет дело с бандитами, которые плохо относятся как друг к другу, так и к гражданскому населению. Не получив обещанных денег, мужчина сдал оружие, покинул блокпост и вернулся в Селидово.

«В течение пяти лет бывший боевик вел скрытый образ жизни, пытаясь избежать наказания за службу в НВФ. Узнав, что закон дает таким, как он, возможность освободиться от уголовной ответственности, мужчина обратился в местное отделение полиции с повинной», – сказано в сообщении.

Сейчас с ним работают следователи Селидовского отделения полиции.

Правоохранители напомнили, что, согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности человеку, который не совершал тяжких преступлений против людей, добровольно покинул ряды НВФ и сообщил об этом правоохранителям.