На Луганщине открыли еще одну полицейскую станцию (Фото)

Сегодня, 17 февраля, в Новоайдаре (Луганская обл.) открыли полицейскую станцию. Это уже третья станция, работающая в Луганской области. Теперь более 10 тыс. граждан в кратчайшие сроки будут получать еще более качественную квалифицированную полицейскую помощь. Об этом сообщает отдел коммуникации Новоайдарского отдела полиции.

Новая полицейская станция будет обслуживать Новоайдарскую объединенную территориальную громаду (ОТГ), в состав которой входят населенные пункты Новоайдар и Айдар-Николаевка. «Открытие полицейской станции – это плодотворный труд полиции и громады. Благодаря ее функционированию качество полицейских услуг увеличивается, ведь качество, удобство, скорость и прозрачность являются основными критериями работы полиции», – заявил на мероприятии глава полиции Луганщины Сергей Колесник.

Как уточняется, полицейская станция оснащена современным оборудованием.

В помещении на постоянной основе будут находиться участковые, инспекторы ювенальной превенции, работники по контролю и обороту оружия разрешительной системы и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. «Это позволит получать квалифицированную помощь полиции в любое время», – резюмируется сообщение.

Напомним, в Луганской области внедряют аналитическую систему видеонаблюдения. Это значительно повысит уровень безопасности в области.