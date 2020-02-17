Коронавирус: Из Уханя эвакуируют 49 украинцев и до 25 иностранцев

Украина планирует эвакуировать из китайского Уханя 74 человека, среди которых 25 иностранцев. Об этом сегодня, 17 февраля, на брифинге заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает « РБК – Украина ».

Ожидается, что украинский самолет проведет эвакуацию из Уханя 18 февраля.

«Мы говорим о 49 украинских гражданах и до 25 иностранцев, которыми занимается Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам», – рассказал Ляшко.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины определилось с основным и резервным объектами для размещения эвакуированных из Уханя.

Позднее стало известно, что Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать аргентинцев из эпицентра распространения коронавируса COVID-19.

Ляшко также уточнил, что при эвакуации украинцев из Уханя на борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

«Утверждено сопровождение и прием украинцев. По меньшей мере 14 дней они будут находиться в изоляции. Рейс будет сопровождать команда Минздрава, которая занимается медициной катастроф», – заявил он.

По словам Ляшко, медики будут все время на борту и проводить наблюдение за всеми, кто будет в карантине. «Эвакуируются здоровые люди. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут», – уточнил он.

Сообщается, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.