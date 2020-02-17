В международном расследовании дела МН17 участвуют 4 представителя Офиса Генпрокурора

В работе международной следственной группы по делу о сбитом малазийском самолете рейса MH17 над Донбассом участвуют четыре представителя Офиса Генерального прокурора. Об этом сегодня, 17 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В связи с распространением информации по расследованию сбивания самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний сообщаем об участии украинской стороны. Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса Генерального прокурора привлечено 4 представителя Офиса», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что на национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса Генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. «Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений», – отмечается в сообщении.

«Это позволяет обеспечить не только высокий уровень профессионализма, но также сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний. При принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора остается надежной международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами», – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Ранее сообщалось, что замена украинских прокуроров, которые расследовали авиакатастрофу малазийского самолета рейса MH17 над Донбассом, является плановой ротацией. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко,



Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.