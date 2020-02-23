Пенсии в Украине: Как на размер выплаты влияет уплата и сумма единого соцвзноса

В Украине согласно ныне действующего пенсионного законодательства, размер пенсии зависит от страхового стажа и заработка, с которого фактически уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области.

«Каждый работающий гражданин должен четко осознавать, что именно от своевременной и полной уплаты единого социального взноса, начисленного на сумму заработной платы (вознаграждения, дохода) будет зависеть уровень их социальной защищенности», – говорится в сообщении.

Так, в соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», единый взнос – это страховой взнос, сбор которого осуществляется в систему общеобязательного государственного социального страхования в обязательном порядке и на регулярной основе в целях обеспечения защиты прав застрахованных лиц на получение страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования.

В частности, в настоящее время действуют четыре вида общеобязательного государственного соцстрахования:

Общеобязательное государственное пенсионное страхование. Общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности. Общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы.

Как отмечается, граждане, занятые на рынке труда неформально, лишены почти всех социальных гарантий из-за выплаты им заработной платы в «конверте» и неуплаты с нее надлежащей суммы единого социального взноса (ЕСВ). «Прямая зависимость уровня уплаченной суммы единого взноса на уровень страховых выплат по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования (пенсии, больничных, регрессных выплат и пособий по безработице) объясняется справедливым выражением: "Что отдаешь – то и получаешь". Таким образом, чем больше заработок, с которого уплачен единый взнос, тем больше социальная выплата», – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в страховой стаж при выходе на пенсию учитываются только те периоды, в которых происходило начисление зарплаты (вознаграждения, дохода) и за которые полностью уплачен ЕСВ. При этом, если суммы начисленной зарплаты (вознаграждения, дохода) и единого взноса меньше минимального уровня, страховой стаж составляет неполный месяц и исчисляется пропорционально начисленной зарплате.

Низкая зарплата дает низкий коэффициент заработка, который учитывается при исчислении пенсии. Так же ее уровень влияет и на размер государственного пособия по временной утрате трудоспособности, безработицы, регрессных выплат и тому подобное.

Если по каким-то причинам работодатель не уплачивает ЕСВ за своих наемных работников, то периоды, за которые уплачен единый взнос, «выпадают» из страхового стажа наемного работника и не включаются в заработок для расчета размера пенсии. Кроме того, работающие пенсионеры автоматически лишаются права на своевременный перерасчет пенсии, а именно каждый апрель 1 раз в 2 года.

«Итак, чем больше страховой стаж и заработок, с которого уплачен ЕСВ, тем больше пенсия будет в будущем», – пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что на сегодня каждое застрахованное лицо имеет возможность контролировать свою зарплату и будущую пенсию, проверять факт уплаты ЕСВ и сумму, на которую он начисляется. Для этого ему необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда или при наличии электронной цифровой подписи зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ.

«ПФУ призывает граждан, особенно физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, уже сегодня планировать свою старость и достойный уровень пенсионных выплат. А тем, кто до сих пор работает за пределами трудового законодательства, еще раз напомним, что пенсию в "конверте" вам никто не принесет», – резюмируется сообщение.

Напомним, в Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию менее 4 тыс. грн, а это ниже фактического прожиточного минимума.