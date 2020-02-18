Получение предпринимателями кредитов по госпрограмме 5-7-9% будет упрощено, – премьер Гончарук

Предпринимателям, которые не могут внести залог по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», правительство предложит другой механизм, а также проведет бесплатное обучение. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, украинцы за 2 недели получили в общей сложности 27,1 млн грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». В работе еще 2500 заявок. Кроме того, к программе привлекаются еще 11 коммерческих банков, соответственно ожидается существенный рост количества выданных кредитов.

«А для предпринимателей, не имеющих залога, правительство разработало отдельный механизм – кредитные гарантии. То есть банк заменяет залог специальным финансовым инструментом. Завершаем все юридические процедуры, чтобы банки смогли безотлагательно наладить эту работу», – отметил Гончарук.

Глава правительства добавил, что на этой неделе стартует всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций.

«Ни один украинец не должен получить отказ только за низкого уровня подготовки. Эта программа – прежде всего, о поддержке. Правительство предоставит ее каждому, кто только начинает свой предпринимательский путь к успеху», – резюмировал Гончарук.

Напомним, программа «Доступные кредиты 5-7-9%» для предпринимателей была презентована в начале февраля 2020 года. Для участия в ней изначально необходимо пройти определенный отбор – показать бизнес-план и внести стартовый взнос. На Донетчине первый займ выдали в Краматорске – предпринимателю из Мариуполя Евгению Пустовиту, который производит и продает бытовую, офисную и торговую мебель.