Слава Украине: В Минобороне закрепят воинское приветствие приказом

Министерство обороны Украины отмечает, что потеря силы Закона Украины «О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины» никоим образом не отменит воинского приветствия «Слава Украине», которое будет закреплено в ведомственном документе.

В связи с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины «О признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины"», Министерство обороны Украины дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них – абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия "Слава Украине!" – "Героям слава!"», – говорится в сообщении.

В Минобороне напомнили, что 5 февраля 2020 года парламентом принят Закон Украины «О признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины"».

Уточняется, что целью принятия данного Закона является приведение законодательства Украины в соответствие с требованиями статьи 92 Конституции Украины, которой предусмотрен исчерпывающий перечень вопросов, которые определяются или устанавливаются исключительно законами Украины.

11 февраля 2020 года Закон направлен на подпись Президенту Украины.

С вступлением в силу Закона Украины «О признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины"», в оборонном ведомстве будет издан приказ Министерства обороны Украины, где будут определены:

строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевого обучения.

В соответствующем приказе Министерства обороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия: «Слава Украине!» и ответа на него: «Героям слава!».