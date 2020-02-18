Безмолвные солдаты: Как гражданские беспилотники на Донбассе переносят боеприпасы

В вооруженном конфликте на Донбассе гражданские квадрокоптеры (дроны) используют не только для разведки местности, с их помощью доставляют боеприпасы и даже превращают в самодельную взрывчатку, передает «Радио Свобода».

Прежде всего, дроны используют в разведывательных целях. На изображении земли, снятом с высоты около 200 м обычным гражданским квадрокоптером, четко видны местность, укрепления, люди.

Также к БПЛА (беспилотные летательные аппараты) крепят различные боеприпасы – и дрон становится хоть и кустарным, но оружием. На позициях в районе Мариуполя в течение последних трех недель было несколько атак таких беспилотников. «Буквально на днях прямо прилетел на голову, набросал три штуки [боеприпасов] и улетел. По всей позиции буквально, работают очень быстро. Это 15-20 минут», – рассказывает военнослужащий ВСУ Артем.

Дроны выслеживают передвижение военных и ведут за ними «охоту». «Пытался [БПЛА] вести нашего человека, раздавал определенные команды. Он вел его, вел. Наш военнослужащий скрылся, и он все же сбросил боеприпас, надеясь, что осколки разлетятся», – рассказывает военный.

Один из последних случаев – прямое попадание боеприпаса в автомобиль. Раненых не было только потому, что машина была пустой.

Часто противник маскирует свои дроны под аппараты ОБСЕ. «Беспилотник ОБСЕ взлетает. Они под беспилотник ОБСЕ запускают еще своих один-два. По беспилотнику ОБСЕ мы огонь не открываем. На высоте увидеть и прочитать, чей это беспилотник, мы не можем. И, в случае чего, они сбрасывают просто ВОГи (осколочные боеприпасы для подствольных гранатометов – ред.)», – говорит военнослужащий ВСУ Григорий.

По словам бойцов, несколько лет назад с БПЛА начали сбрасывать ручные гранаты, а теперь преимущественно осколочные – ВОГ-17 и ВОГ-25 или самодельные взрывные устройства. Для точности пристраивают хвостовик. Их сбрасывают с воздуха все чаще. «Очень большая активность в последнее время. Очевидно, у них появилось финансирование, какой-то спонсор завозит приборы той или иной модели. Насколько это эффективно? Все зависит от того, насколько ты профессионал в управлении, насколько у тебя есть опыт сбрасывать такие приборы», – отмечает менеджер по работе с военными благотворительного фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук.

Андрей Рымарук

Беспилотники для нанесения точечных ударов использовали и украинские военные. Однако в ВСУ от данной практики пока отказались. «Мы пробовали это делать. Мы сделали несколько полетов – неудачных, а в последний раз нас сбили. И мы просто отказались от этого вида деятельности. Ну, пока. Если ты ничего не делаешь, то рано или поздно твое место займут. Это один из элементов позиционной, психологической войны», – говорит оператор БПЛА, военнослужащий ВСУ Андрей.

По его словам, цена ошибки такого использования дрона – высокая, ведь потерянный аппарат – это 2 тыс. долл. Считает, что обычные разведданные, собранные БПЛА, принесут больше пользы. Кроме того, гражданский квадрокоптер изначально не предназначен для того, чтобы переносить боеприпасы, для этого существуют специальные боевые дроны.

Военные говорят, что таких аппаратов в мире уже довольно много: они либо точечно сбрасывают боеприпасы, или сами являются боеприпасом – так называемые дроны-камикадзе. Есть и украинские разработки, которые в армию пока не поставляются.

Использование беспилотников на Донбассе возрастает по всей линии фронта. «В воздухе иногда наши средства радиоэлектронной борьбы на некоторых направлениях фиксируют по 5-6 вылетов в день. Иногда это может быть по 2-3 таких аппарата», – отмечает Андрей Рымарук.

Противник использует дроны и в качестве взрывчатки. Так, 9 января на Донбассе сразу трое украинских военных пострадали в результате взрыва беспилотника, который имитировал падение вблизи окопов. Это уже не первый случай. «У них [БПЛА] очень много внутри полостей, которые ты можешь просто разобрать, начинить тротилом или боевыми элементами и поставить на электродетонатор. И даже профессионал, беря его в руки, на вес не может определить, что там есть какой-то подвох. Когда ты вытаскиваешь батарею – раздается взрыв», – объясняет Андрей Рымарук.

По мнению специалистов, в условиях ограничения калибров и позиционной войны на Донбассе роль БПЛА и опасность от них будет только нарастать.