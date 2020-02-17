Почти каждый 5-й гражданин Украины работает неофициально: Гончарук рассказал, как правительство защищает людей труда

Практически каждый 5-й гражданин Украины работает неофициально. Правительство создает цивилизованные условия работы и обеспечивает легальное трудоустройство. В этом направлении шаги делаются в два этапа. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Правительство защищает людей труда: цивилизованные условия работы и легальное трудоустройство для украинцев. Сейчас практически каждый 5-й украинец работает неофициально. Чаще всего – в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем. Легальный рынок труда – это не только налоги в бюджет, а прежде всего, создание цивилизованных условий труда для людей. Что уже сделали? Первый этап – информационный», – написал он.

Так, по информации премьер-министра, 600 инспекторов труда по всей Украине провели личную разъяснительную работу для более 180 тыс. работодателей в сфере торговли, при этом, в более чем 56 тыс. случаях к визитам приобщались Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости и органы местного самоуправления.

Как результат – всего за 2 недели в ГНС поступили более 107 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работниками. Общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась инфокампания, выросла по сравнению с январем 2019 года на 25,8%.

Что касается второго этапа, то он продолжается – это инспекционная кампания с 10 по 21 февраля. «Инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более человек. Цель нашего правительства на 2020 год – это +200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет – 1 млн рабочих мест», – резюмировал Алексей Гончарук.

Как сообщалось ранее, по данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально. Остальные – либо на заработках, или трудоустроены нелегально.

Напомним, в Луганской области налоговики за 2019 год легализовали труд 1 тыс. 350 человек, а также заставили зарегистрироваться более 1 тыс. предпринимателей, которые вели деятельность незаконно. В январе 2020 года – легализован труд почти 3 тыс. граждан. А в Донецкой области за 2019 год в работодатели официально трудоустроили 21,7 тыс. граждан.