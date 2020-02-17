Поймали на взятке: В Мариуполе чиновнику Госгеокадастра грозит до 10 лет за решеткой

В Мариуполе за получение взятки заместителю начальника отдела Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении должностного лица, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, то есть в получении неправомерной выгоды должностным лицом за совершение какого-либо действия в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, с использованием служебного положения», – сказано в сообщении.

Как установило досудебное расследование, в августе 2019 года замначальника отдела в Мариуполе ГУ Госгеокадастра в Донецкой области согласился способствовать местной жительнице в ускорении государственной регистрации земельного участка и внесения соответствующих сведений в Государственный земельный кадастр. Свои «услуги» злоумышленник оценил в 6 500 грн, часть из которых, а именно 2 500 грн, он заплатил предпринимателю за составление технической документации по землеустройству, а остальные оставил себе.

В сентябре 2019 года во время получения от заказчицы второй части взятки чиновника задержали. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.