Приглашали на встречу в Донецк: Совладелец «АТБ-маркет» Геннадий Буткевич рассказал о потерях компании на Донбассе

На неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса компания «АТБ-маркет» лишилась 152 магазинов. Вместе со стоимостью товара убытки составили 300 миллионов долларов. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал совладелец компании Геннадий Буткевич.

По его словам, «власти ДНР» в лице тогда еще Александра Захарченко предлагали ему продолжать бизнес на Донбассе и приглашали на встречу в Донецк. «Мне не то, что было страшно. Я не поехал, потому как просто считал неправильным работать там. И через неделю или через две мне прислали приказ о "национализации" магазинов "АТБ". Сейчас ими владеет то ли жена, то ли любовница Захарченко», – рассказал Геннадий Буткевич.

Он добавил, что, с одной стороны, хорошо, что магазины работают – значит, новые «хозяева» следят за их сохранностью, «чтобы стены не лопались, окна не били».

Тем не менее бизнесмен надеется, что украинская власть восстановится на Донбассе, и компания сможет вернуть свое имущество и возобновить бизнес. «Ситуацию будем решать в правовом поле. Юридически – это наши магазины. И мы уверены, что это будет», – подчеркнул Буткевич.

Бывший магазин «АТБ» в Луганске / Фото из открытых источников

Прямые потери компании на Донбассе собственник оценил в сумме 300 млн долл. Это примерная оценочная стоимость 152 «отжатых» магазинов и товара. По его словам, регион приносил бизнесу прибыль и давал хороший товарооборот.

В Крыму компании удалось вовремя продать активы. «Из Крыма мы красиво и вовремя убежали. Отдали магазины за бесценок, потому что понимали – бизнеса там не будет, да и в целом работать там – не по чести», – сказал Буткевич.

В целом по Украине на сегодняшний день сеть «АТБ-маркет» насчитывает 1077 магазинов без учета потерянных на Донбассе торговых точек и распределительного центра. Число работающих в сети составляет более 60 тыс. человек. Средняя зарплата персонала – 14 тыс. грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «В гостях у Дмитрия Гордона».