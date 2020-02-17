Динамика миграции: Какие регионы Украины выбирают для жизни переселенцы (Инфографика)

В Украине по состоянию на начало февраля насчитывается 1 млн 439 тыс. 965 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По прежнему, большинство из них проживают в Донецкой и Луганской областях, передает «Слово і Діло» со ссылкой на информацию, полученную в Министерства социальной политики.

Так, по данным Минсоцполитики, количество учтенных на территории Украины переселенцев в начале февраля уменьшилось на 72 тыс. 402 человека по сравнению с декабрем 2019 года.

Инфографика: «Слово і Діло»

Больше всего переселенцев, как и прежде, проживают в Донецкой и Луганской областях – 508 тыс. 240 человек и 279 тыс. 573 человека соответственно. В Киеве насчитывается 158 тыс. 327 ВПЛ, в Харьковской области – 133 тыс. 473 человека. В западных областях Украины переселенцев гораздо меньше: в Волынской и Ровенской областях чуть более 3 тыс. человек, в Тернопольской – более 2 тыс. человек.

Инфографика: «Слово і Діло»

В январе этого года 30 тыс. 511 переселенцев выехали из Донецкой области и 16 тыс. 514 человек – из столицы. В Харьковской области прибавилось 1 тыс. 909 ВПЛ. Еще 129 человек зарегистрировались в Ивано-Франковской области.