В Украину поступило в 6 раз больше денежных переводов, чем отправлено за рубеж

В 2019 году сумма денежных переводов в Украину почти в 6 раз превысила объем средств, отправленных за рубеж, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, в 2019 году с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено в Украину $2,271 млрд (21,94% общей суммы переводов), за пределы Украины – $398 млн (3,85% общей суммы переводов), в пределах Украины – 197,93 млрд грн, или $7,679 млрд (74,21% общей суммы переводов). Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также переводы неформальными каналами.

По данным НБУ, на рынке внутригосударственных переводов доминируют системы, созданные небанковскими учреждениями (91% всего объема переводов в этом сегментов приходится на них).

Согласно предварительным оценкам Нацбанка, в минувшем году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил в Украину из-за границы почти $12 млрд, из Украины за границу – почти $0,6 млрд. Из них, через системы перевода средств поступило: в Украину – почти $2,3 млрд, примерно, пятая часть всех частных переводов в Украину, из Украины – почти $0,4 млрд – примерно две трети всех частных переводов из Украины.

В разрезе стран объем переводов, осуществленный через системы перевода средств, распределился следующим образом:

в Украину: из США – 18%, из Израиля – 14%, из Италии – 9%, из России – 7%, из Польши – 7%;

из Украины: в Россию – 31%, в Грузию – 11%, в Азербайджан – 6%, в Китай – 5%, в Узбекистан – 5%.

Наибольшие объемы трансграничных переводов совершались с использованием систем перевода средств – резидентов США: 93% – в Украину и 96% – из Украины.