Донетчина: Валютная выручка от экспорта товаров за год сократилась на 4,4%

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области за 2019 год уменьшились на 4,4% по сравнению с 2018 годом и составила $4 633,5 млн*. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, в 2019 году регион обеспечил 9,3% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после Киева и Днепропетровской области.

«В то же время по сравнению с 2018 годом валютная выручка предприятий Донецкой области сократилась на 4,4% (в целом по Украине обеспечен прирост на 5,8%). Это связано с тем, что в 2019 году сложилась негативная тенденция снижения цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые за год обеспечили в области 75,1% валютных поступлений от экспорта всех товаров. Общая стоимость экспортных поставок черных металлов составила $3 481,6 млн., что по сравнению с 2018 годом меньше на 12%», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 12,4%, вследствие чего не получено $491,9 млн валютной выручки. Для сравнения: экспорт всех товаров предприятиями области уменьшился в 2019 году по сравнению с 2018 годом на $212 млн.

В 2019 году предприятия региона вывозили продукцию в 122 страны мира.

Как и прежде, на первом месте Италия, куда за год экспортировано товаров на $1 110,4 млн (24% общего объема), однако это на 10,4% меньше, чем в 2018 году. В валютной выручке от поставок товаров в Италию удельный вес черных металлов составил 91%, причем из них 87,5% – это полуфабрикаты из углеродистой стали, которые подешевели больше всего (на 18,6%).

Валютные поступления от экспорта товаров в Российскую Федерацию, которая продолжала занимать второе место, уменьшились в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 2,2% и составили $592,4 млн, или 12,8% общего объема. Вместе с тем в Россию направлено больше половины (50,5%) экспортированной продукции машиностроения региона. В валютных поступлениях от экспорта товаров в эту страну удельный вес машиностроительной продукции составил 24,8%, в то время как в целом по области – 6,3%.

По данным статистики, валютная выручка от экспорта товаров в США, которая в 2019 году была на 99,3% обеспечена за счет черных металлов, уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 37,6% и составила $284,8 млн, или 6,1%, из-за чего страна заняла четвертое место, уступив Польше, куда экспортировано товаров на $294,7 млн (6,4% общего объема).

Также, экспорт товаров на европейский рынок, составив $2 324,4 млн, или 50,2% общего объема, уменьшился по сравнению с 2018 годом на 5,8%.

В этих условиях, подчеркнули в облстате, предприятия были вынуждены искать новые рынки сбыта, в частности, в Азии и Африке, однако там существенно ухудшились возможности экспорта в такие традиционные страны-партнеры, как Турция и Египет.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в 2019 году составили $938,9 млн (20,3% общего объема), что по сравнению с 2018 годом больше на 21,9%. При этом валютные поступления от экспорта товаров в Турцию сократились на 22,8%. Вырос экспорт в Саудовскую Аравию – на 29,9%, Индию – в 3,2 раза, Таиланд – в 8,8 раза.

Экспорт на африканский континент, составив $214,6 млн, или 4,6% общего объема, уменьшился по сравнению с 2018 годом на 18,5%, в том числе в Египет – на 20,9%.

Кроме черных металлов, сократился в 2019 году по сравнению с предыдущим годом экспорт изделий из черных металлов – на 30,6%, продукции химической промышленности – на 42,7%.

В то же время, валютные поступления от экспортных поставок продукции машиностроения выросли по сравнению с 2018 годом на 19,5%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.