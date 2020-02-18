В «ДНР» назвали условия нового обмена пленными

Дата нового обмена пленными на Донбассе может стать предметом переговоров только после проведения полной «процессуальной очистки» с украинской стороны тех, кто участвовал в обмене 29 декабря 2019 года. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, комментируя итоги нового раунда переговоров в Минске.

Она утверждает, что за почти 2 месяца «ДНР» с украинской стороны получила подтверждение об «очистке» только одного человека из числа участников последнего обмена удерживаемыми лицами. «А их – более 40-ка. Мы общались, мы понимаем, сколько времени нужно на это украинской стороне – и это, в любом случае, не мало времени. Но эти вопросы нужно закрывать», – сказала Морозова.

«Обмен 2019 года будет завершен только после того, как все фигуранты данного обмена будут полностью процессуально очищены. Если мы хотим говорить о новых обменах, то украинской стороне нужно подускориться… То есть сначала закрываем вопрос 2019 года, а потом идем дальше. Но это нам не мешает составлять новые списки, устанавливать людей. Но переговоры о дате нового обмена могут начинаться вестись только после полной процессуальной очистки», – подчеркнула Морозова.

По ее словам, в рамках последнего заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны обсудили методы подтверждения списков на обмен удерживаемых лиц.

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным представителем Украины в рабочей гуманитарной подгруппе ТКГ Геннадия Кузнецова, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую. На очередном заседании ТКГ 12 февраля украинская сторона передала уточненный список людей для освобождения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube