По программе «5-7-9» бизнес уже получил кредитов на 27 млн, – Милованов

«Мы уже выдали 27 млн грн (в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", – ред.) на протяжении последних двух недель», – сказал Милованов.
Напомним, что в Донецкой области заработала государственная программа «Доступный кредит 5-7-9%».
«Мы уже выдали 27 млн грн (в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", – ред.) на протяжении последних двух недель», – сказал Милованов.
Напомним, что в Донецкой области заработала государственная программа «Доступный кредит 5-7-9%».
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