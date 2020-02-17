По программе «5-7-9» бизнес уже получил кредитов на 27 млн, – Милованов

В рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» предпринимателям для создания или расширения собственного бизнеса выдано кредитов на 27 млн грн. Об этом во время презентации стратегии экономического роста, сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает «».