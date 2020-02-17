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По программе «5-7-9» бизнес уже получил кредитов на 27 млн, – Милованов

17.02.20 19:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
В рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» предпринимателям для создания или расширения собственного бизнеса выдано кредитов на 27 млн грн. Об этом во время презентации стратегии экономического роста, сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает «Укринформ».

«Мы уже выдали 27 млн грн (в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", – ред.) на протяжении последних двух недель», – сказал Милованов.

Напомним, что в Донецкой области заработала государственная программа «Доступный кредит 5-7-9%».

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