Дело МН17: Прокуратура Нидерландов не считает проблемой ротацию украинских прокуроров

Нидерландская прокуратура не считает проблемой увольнение украинских прокуроров, которые участвовали в расследовании дела MH17. Об этом в Гааге сказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии « Укринформу ».

«Прокуратура Нидерландов не имеет озабоченности относительно последствий в связи с реорганизацией (ротацией украинских прокуроров по делу МН17, – ред.) для будущего судебного разбирательства MH17, поскольку материалы нидерландского суда почти готовы», – сказала она.

Она подчеркнула, что украинская прокуратура остается преданным партнером Международной совместной следственной группы (JIT), которая занимается расследованием дела MH17. «Изменения в отношении прокуроров этого не меняют», – отметила пресс-секретарь.

Напомним, что в работе международной следственной группы по делу о сбитом малайзийском самолете рейса MH17 над Донбассом участвуют четыре представителя Офиса Генерального прокурора.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.