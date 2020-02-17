В Украине растет популярность электронных трудовых книжек: На Донетчине рассказали о преимуществах (Видео)

В Украине приобретают популярность электронные трудовые книжки. Система работает на сайте Пенсионного фонда. Специалисты из Донецкой области рассказали, какие плюсы есть у виртуального документа.

Так, в Покровске начальник отдела сопровождения информационных систем и электронных реестров Наталья Мальцева рассматривала свою трудовую книжку в интернете. Чтобы получить к ней доступ нужно лишь зарегистрироваться на веб-портале ПФУ. «Есть два способа регистрации: с помощью логина и пароля, и получения специального кода в Пенсионном фонде. И с помощью электронно-цифровой подписи», – объяснила специалист.

По словам начальника отдела по работе с персоналом Покровского объединенного управления ПФУ Елены Цветковой, в электронной трудовой книжке можно увидеть стаж, предыдущее или настоящее место работы, взносы, уплаченные в Пенсионный фонд. «Бумажная книжка не отменяется, но появляется электронная трудовая книжка. Это значительно упрощает работу кадровых служб. Упрощает документооборот», – сказала она.

Оцифрованный документ пригодится, если бумажный по разным причинам не можете найти. «В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на ее восстановление, ведь они будут сохранены в электронном формате», – добавила первый заместитель начальника Покровского объединенного управления ПФУ Елена Дрегваль.

Однако онлайн сохраняется информация об уплаченных страховых взносах работодателей только с 1998 года. Записи, сделанные в трудовой книжке до этого времени, отсканируют и разместят в электронной системе позже.

Источник: ТК «Донбасс»