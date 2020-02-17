Преодоление последствий агрессии России на Донбассе: Обнародован законопроект

Законопроект № 3057 «О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации» направлен на рассмотрение комитета Верховной Рады Украины. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщается на сайте ВРУ.

«Этот закон определяет правовые и организационные основы функционирования Национального агентства Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации и обеспечивает правовое регулирование общественных отношений, связанных с обобщением правовой позиции Украины относительно вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины», – говорится в тексте документа.

Среди функций Национального агентства в том числе будут:

Определение методологии формирования доказательной базы для доказательства факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, подсчетов объема ущерба, причиненного Украине агрессией Российской Федерации и убытков Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации, и составления реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Российской Федерацией во время вооруженной агрессии против Украины;

Обеспечение подготовки консолидированной претензии Украины и надлежащее оформление ее доказательной базы;

Представляет согласованный с другими органами исполнительной власти проект консолидированной претензии Украины к Российской Федерации на рассмотрение Кабинета Министров Украины для окончательного утверждения.

В консолидированной претензии Украина должна доказать, что в вооруженной агрессии «принимают прямое участие не только регулярные подразделения Вооруженных сил РФ, но и иррегулярные силы и формирования наемников, контролируемые и финансируемые РФ».

Также требуется доказать, что «в аннексирована Крыму руссийская гражданская администрация и контингент Вооруженных сил РФ является оккупационной администрацией и оккупационными войсками, а во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей функции оккупационной администрации выполняют структуры квазигосударственных коллаборантских образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", созданные российскими спецслужбами ...».

Ранее сообщалось, что группа депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект № 3057 «О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации».