Борьба за землю: Переселенка не может реализовать свое право и считает, что ее обманули (Видео)

Переселенка из прифронтового Березового (Донецкая обл.) Ирина Бодак борется за землю. Пока она ждала земельный участок в 2 гектара – его внесли в резерв для участников боевых действий. Женщина считает, что ее обманули.

От дома Ирины в родном поселке остались руины. Чтобы заработать на восстановление жилья, Ирина хотела получить земельный участок и заняться фермерством. Однако, специалисты областного управления Геокадастра ей отказали. «Дали ответ, что отказано. На основании чего? Сказали, что эта земля зарезервирована для ребят-атошников. Но тем самым никаких подтверждающих документов никто нам не предоставил», – говорит переселенка.

Женщина утверждает, что чиновники намеренно затягивали с рассмотрением заявления на получение земли. Вместо месяца – ответ она ждала вдвое дольше. За это время участок и зарезервировали для ветеранов. Но чиновники все обвинения в свою сторону отрицают. Говорят, что делали все по закону. «Отказ был вполне обоснованным, поскольку женщине было отказано 24 декабря 2019 года. Потому что приказом был внесен этот участок земельный 5 декабря к резервированию к атласу АТО. Данный земельный участок она может посмотреть на сайте Держгеокадастру – главном сайте, где есть информация, относительно таких участков», – сообщила исполняющая обязанности начальника отдела по распоряжению землями сельскохозяйственного назначения Анна Селицкая.

Теперь бороться за землю будет уже сын Ирины. Парень имеет статус участника боевых действий, и уже подал заявление на получение этого участка. Юристы при этом добавляют, что ветераны вообще могут выбрать любой кусок чернозема, что пришелся им по душе. «Главное помнить, что если что-то зарезервировано для участников боевых действий, это не значит, что именно эту землю надо получать. Участник боевых действий может подать на любой участок земли, который он хотел бы, проверив, предварительно его по геокадастру, не является ли он чьим-то», – объяснил юрист общественной организации по поддержке ветеранов АТО и ООС Эдуард Маликов.

Также правозащитники советуют не доверять устным ответам, а требовать у чиновников письменные документы в установленные законом сроки. А если отказывают, то обращаться в суд.

Источник: ТК «Донбасс»