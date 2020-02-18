В Украине планируют улучшить сухпай для воинов в зоне ООС: Что изменится

В Украине в 2020 году планируют улучшить ассортимент меню сухого пайка для нужд военных, находящихся в полевых условиях и для воинов, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщила представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины старший лейтенант Валентина Грубая, передает Информационное агентство Министерства обороны Украины.

По ее словам, офицеры Управления проведут определенные исследования и анализ рационов наборов сухих продуктов, определив более потребляемые блюда. Также рассмотрят возможность внедрения нового ассортимента готовых к употреблению первых и вторых блюд и других комплектующих составляющих набора.

Так, благодаря этому суп рисовый могут изменить на суп-харчо, а ассортимент джемов можно дополнить новыми вкусами. «Сухой паек, который сейчас используют в районе проведения ООС, разработанный еще четыре года назад. В 2018 году мы улучшили его рационы, что увеличило количество вторых блюд – с 17-ти до 35-ти», – уточнила офицер.

Кроме того, по ее словам, включение в состав вторых блюд, овощей сезонного урожая: болгарского перца, зеленого горошка, капусты и т. д., позволило разнообразить ассортимент наборов. За счет этого и увеличилось количество рационов – с 7 до 14, поставки которых в ВСУ распределено в течение года.

Также Валентина Грубая отметила, что рационы питания должны быть полноценными и разнообразными, поэтому в Управлении пересмотрят нормативно-техническую документацию на сухие пайки. Сейчас внесение изменений в определенный перечень наборов сухих продуктов не предвидится, ведь дополнение новыми комплектующими составляющими требует дополнительного финансового ресурса.