В школах Славянска продлили карантин

В Славянске (Донецкая обл.) карантин в школаях продлен на неопределенный срок. Об этом рассказал начальник отдела образования Славянского городского совета Игорь Рублевский, сообщает «Сайт города Славянска».
Все школы закрыли на карантин еще 11 февраля. Конкретной даты, когда дети должны выйти на учебу, не называлось.
По словам Рублевского, предварительно в четверг, 20 февраля, будет рассматриваться вопрос, будут ли выходить дети учиться или продолжат карантин.
Ранее сообщалось, что в «ДНР» в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыты все школы Енакиево, также учебный процесс приостановлен в отдельных школах еще нескольких городов и районов.