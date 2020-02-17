В школах Славянска продлили карантин

В Славянске (Донецкая обл.) карантин в школаях продлен на неопределенный срок. Об этом рассказал начальник отдела образования Славянского городского совета Игорь Рублевский, сообщает « Сайт города Славянска ».

Все школы закрыли на карантин еще 11 февраля. Конкретной даты, когда дети должны выйти на учебу, не называлось.

По словам Рублевского, предварительно в четверг, 20 февраля, будет рассматриваться вопрос, будут ли выходить дети учиться или продолжат карантин.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыты все школы Енакиево, также учебный процесс приостановлен в отдельных школах еще нескольких городов и районов.