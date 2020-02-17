День кота: Украинские воины показали своих фронтовых друзей (Фото)

Сегодня, 17 февраля, в Европе отмечают День кота. Украинские военные, которые служат на фронте на Донбассе, показали своих пушистых любимцев.

«Четверолапые усачи являются одними из самых популярных домашних животных. Наши котики сопровождают воинов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в пункте постоянной дислокации, на полигонах и в районе выполнения боевых задач. Они помогают избавиться от мышей в блиндажах, а также не оставляют равнодушными к себе и дарят военнослужащим тепло и радость», – рассказали в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев на своей странице в Facebook.

А бойцы Национальной гвардии Украины часто забирают котиков после ротации с собой. «Самые маленькие боевые побратимы, которых гвардейцы защищают и оберегают в ООС и очень часто забирают усатых товарищей после ротации с собой. Без этих хвостатых в блиндажах, ну, просто невозможно – они надежная защита от мышей и помогают снять напряжение, отвлечься», – рассказали в пресс-службе НГУ.

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців і Національна гвардія України

Как сообщалось ранее, будни на фронте невозможно представить без четверолапых друзей, которые приходят к украинским воинам в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях. Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков.