ВОЗ: Новый китайский коронавирус менее смертельный, чем другие

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие. Об этом со ссылкой на сообщение организации в Twitter, сообщает « РБК – Украина ».

Как отмечают в ВОЗ, более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют. «Также оказывается, что Covid19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкийCovid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку», – говорится в сообщении.

При этом в организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания.

«И около 5% пациентов имеют критические заболевания в т. ч. дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность», – добавили в ВОЗ.

Напомним, что Украина планирует эвакуировать из китайского Уханя 74 человека, среди которых 25 иностранцев.