Экс-посол США высказался о назначениях спецпредставителя США по Донбассу и куратора из РФ

Посол США в Украине в 2003-2006 годах, почетный президент Украинской-американского университета Конкордия Джон Хербст считает, что вряд ли США будут назначать нового представителя по вопросам Донбасса. Об этом бывший посол сказал в интервью «Новому времени».

«Насколько я знаю, Белый дом решил не искать замену экс-спецпредставителю Вашингтона по Украине Курту Волкеру, не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела — не по Украине, а по вопросам Донбасса», – сказал Хербст.

Он также высказал свое мнение о новом кремлевском«кураторе по Украине» Дмитрии Козаке.«Мы не видим в лице Козака человека, который может сделать нужные вам уступки. Его поведение в отношении Приднестровья, в отношении других"замороженных" конфликтов – это не поведение человека, который устанавливает мир. Это поведение человека, который проводит политику диктатора. Поэтому, на мой взгляд, эта смена куратора – не хороший и не плохой шаг, это просто шаг», – считает дипломат.