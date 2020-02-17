Родился, когда шли бои: Маленькому Дамиру из Мариуполя помогли решить проблему со слухом (Видео)

Маленький Дамир из Мариуполя родился преждевременно, когда раздавались выстрелы. Сейчас ему 5 лет, а он не может даже различить цвета. Родители предполагают, что именно стресс стал причиной тугоухости у ребенка. Но шанс развиваться полноценно есть.

Дамир – долгожданный ребенок. Когда мать мальчика Екатерина Стоичева была беременна, в Мариуполе шли бои. «Я лежала на сохранении в больнице, нас просили врачи, чтобы мы спускались в подвал, потому что было страшно, обстрелы, звуки, это все отражалось на здоровье моем», – вспоминает она.

Возможно, именно поэтому мальчик родился преждевременно. Впоследствии родители заметили особенности в его поведении. «У нас со слухом такая проблема. Вторая степень тугоухости. У нас он не слышит на 2 ушка», – говорит Екатерина.

Такой диагноз – это не глухота. Но ребенок, который слышит только некоторые звуки, не может полноценно развиваться. «В этом возрасте детки уже знают все: и считают, и цвета различают, но он не дослушивает звуки, он не может объяснить, что это красный, а это желтый, он не может нас понять, услышать полноценно, поэтому путается», – объяснила мать мальчика.

Екатерина мечтает, чтобы сын слышал и говорил. По словам врачей, нужно начинать со слуховых аппаратов. Главное – не медлить. «Когда будут аппараты, он начнет быстро развиваться, будет догонять своих сверстников», – сказала Екатерина Стоичева.

Есть только одно «но» – современные устройства, которые так необходимы Дамиру, стоят слишком дорого. Приобрести их помог Фонд Рината Ахметова. «Сейчас большая роль ложится на родителей, то есть больше общаться, больше разговаривать, учить стишки. И, конечно, даем рекомендации, чтобы занимались с логопедом или дефектологом», – рассказала слухопротезист Наталья Кузнецова.

Уже на первой прогулке после установки слуховых аппаратов Дамир впервые слышит все разборчиво – звуки, голоса, смех. Эмоции переполняли и мать мальчика. Ведь ее мечта уже осуществилась. «Мы очень счастливы. Сегодня счастливый день! Я думаю, что ему этот день запомнится навсегда», – поделилась Екатерина Стоичева.

В рамках проекта «Теперь я слышу» детям с недостатками слуха было установлено 166 высокочувствительных слуховых аппаратов.

Источник: ТК «Донбасс»