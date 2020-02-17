Сквозные дыры в стенах: В Мариуполе разваливается пятиэтажка (Видео)

В Мариуполе жители пятиэтажки на просп. Строителей, 105 жалуются, что дом буквально разваливается. Аварийные подъезды, сквозные дыры, стены трещат. Жилищники сделали косметический ремонт только в двух подъездах, но продолжать не торопятся.

Так, по словам жильцов, в доме обновили 2 подъезда, а другие даже не начинали. Как рассказала жительница дома Неля Козьева, люди пытаются ремонтировать жилье самостоятельно, однако финансов не хватает.

«Одни пенсионеры, что мы можем сделать. Первый подъезд весь в дырах, люди спотыкаются. Если открываем входную дверь, дыра в полу, ключи падают туда, подвал заливает водой, всегда звоним в аварийку, когда вода заливает», – жалуется Неля.

В полу подъезда зияет щель размером с ладонь. Лестница в дырах и плесени, стены облезлые, окна в паутине. Потолок на 5 этаже влажный, в углах разросся грибок. Такая же картина и в квартире другой жительницы дома, Неонилы. Она рассказывает, что в непогоду потолок осыпается. «На кровать падает, как снег, а когда вызвала слесаря, то сказали, чтобы нашла частного слесаря. А я говорю, где его найти, скажите, мне девятый десяток, где я его найду», – делится пенсионерка.

Жалуются на состояние квартир и жители соседнего, отремонтированного подъезда. Отмечают, что особенно жутко трещат стены ночью. «Вызвали ЖЭК, устанавливали нам маячки. Потом замазали, внешне замазали, сделали ремонт, но снова пошла трещина по всему стояку. И сейчас мы и ремонт не делаем, и мебель не покупаем», – рассказывает жительница одной из квартир.

Дому 54 года. люди возмущаются, что за это время не было никаких капитальных ремонтов. По словам жителей, жилищники обновлять подъезды начали, однако продолжать не спешат.

«И вот с декабря, это декабрь, январь, февраль – ничего не делают. Говорят, ждите, забрали на другой объект. Значит другому дому нужно. А почему здесь не закончили и ушли в другой дом?» – задается вопросом жительница Евгения Тулаинова.

Как объяснили специалисты, ремонт перенесли из-за непогоды и задолженности жильцов дома. Они заверили, что в прошлом году выполнили работ на 14 тыс. грн. А долг составляет более 56 тыс. грн. Однако, пообещали, что в апреле этого года обновят последний подъезд. Пояснили ситуацию и с дырами в стенах. «Подавали заявку… о включении дома в программу по усилению несущих конструкций и планируется в этом году сделать проектно-сметную документацию. С выполнением экспертизы», – рассказала директор коммунального предприятия «Жилье "Центр"» Ольга Савченко.

Руководство компании попросило жителей немного подождать, ведь дом действительно проблемный. И понадобится много времени, чтобы привести все в порядок.

Источник: ТК «Сигма»