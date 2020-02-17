С 2020 года детей не будут определять в детские дома, – Минсоцполитики

В Украине продолжается процесс реформирования домов ребенка для устройства детей в патронатные или приемные семьи. Процесс реформирования домов ребенка находится на завершающем этапе. Об этом во время селекторного совещания с представителями облгосадминистраций заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает сегодня, 17 февраля, пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

От Донецкой ОГА участие в совещании приняли заместитель председателя облгосадминистрации Юлия Костюнина, представители департамента социальной защиты населения и Службы по делам детей.

«Даже лучший приют никогда не заменит ребенку семейного тепла и заботы. Поэтому все областные администрации должны завершить разработку программ по устройству детей, привлечь к этой работе администрации городов, районов и объединенных территориальных громад. Мировая практика и утвержденная правительством Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017–2026 годы предусматривает переход на систему, которая обеспечит уход и воспитание ребенка в семейном или приближенном к семейному среде», – отметил он.

Олег Коваль заявил, что с 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка, а государство и общество будет осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатные или приемные семьи или семейные дома ребенка. «Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста», – отметил Олег Коваль.

По словам замминистра, с этого года устройства детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься не только теми детьми с особыми потребностями, которые проходят реабилитацию в центрах, но и предоставлять всю необходимую помощь детям, которые уже воспитываются в приемных семьях.