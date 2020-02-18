Разведение войск: Жители прифронтового Гнутово опасаются оказаться в «серой зоне» (Видео)

В прифронтовом поселке Гнутово местные жители беспокоятся, не ухудшится ли их жизнь в связи с очередным этапом разведения сил и средств. В поселковом совете рассказали, какой участок согласовали в Минске, и отразится ли это на жизни в поселке.

Так, местная жительница Лариса, о разведении войск уже слышала. И в то, что участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) отойдут – не верит. «Это очень плохо. Пусть они отводят, их сторона. А наши пусть продвигаются. Ну что в этом будет хорошего? Отступление войск, начнется серая зона, начнут бомбить. Повторится 2014 год. Продукты сюда не везут, ничего не везут сюда. Будут обстрелы – когда над вашим домом снаряды летают», – считает Лариса.

В свою очередь, житель Гнутово, Владимир, уверен, что таким образом война не закончится. Ведь Минские договоренности представители НВФ пока еще не выполняли. «У нас линия фронта проходит в конце села, ну там 100 метров. А если перелет (при обстрелах, – ред.) – это уже в деревне. Если они (участники НВФ, – ред.) сюда не зайдут, я не против. Наоборот, за то, чтобы этой войны не было. А если разведут, то они все равно сюда попрут и будут здесь командовать. А потом мы (ВСУ, – ред.) не зайдем сюда», – высказал свое мнение Владимир.

Вблизи Гнутово стреляют каждый вечер: из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, РПГ и минометов. Как считает военнослужащий Максим, разведение Украине не нужно.

«Люди с той стороны не поступают честно. Они сначала договариваются, а потом не придерживаются своих договоренностей. Это то, что произошло на других участках. Люди просто займут наши позиции. С которых нас, на данный момент, трудно выбить», – выразил мнение военный.

Гнутово подчиняется Талаковскому поселковому совету. Там пояснили, что отвод войск непосредственно к Гнутово может и не иметь отношения. Участок, который согласовали в Минске, это только контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово».

«КПВВ "Гнутово" находиться на территории Павлопольского совета, в селе Пищевик. Это в районе 5 км от самого Гнутово. Поэтому, возможно, это нас еще и не коснется», – говорит голова Талаковского поселкового совета Вячеслав Салгалов.

«Оно (разведение, – ред.) никак не коснется жителей. Они не останутся в "серой зоне". Как была инфраструктура, как был транспорт – все так и остается. Земля будет подконтрольна Украине», – отмечает заместитель главы Талаковского поселкового совета Михаил Горб.

Пока же линия фронта находится в километре от села.

Источник: ТК «Сигма»