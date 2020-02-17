Кто наиболее подвержен китайскому коронавирусу, – ВОЗ

Наибольший риск заразиться новым китайским коронавирусом имеют люди старшего возраста. А вот заболевание у детей является не таким распространенным. Однако полученных данных пока недостаточно, чтобы медики поняли причины такой тенденции. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил во время брифинга сегодня, 17 февраля, сообщает «ТСН».

Он подчеркнул, что смертность от коронавируса составляет 2%, и в группе риска именно люди преклонного возраста. Гендиректор ВОЗ добавил, что дети инфицируются крайне редко, но почему так происходит – пока не известно. «Мы видим относительно небольшое количество случаев инфицирования среди детей. Но требуются дальнейшие исследования, чтобы лучше понимать, почему это происходит», – сказал гендиректор ВОЗ.

Вместе с тем Гебрейесус отметил, что новый коронавирус оказался не таким смертельным, как атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром, и более 80% больных с легкой формой нового недуга ждет выздоровления. «В 14% случаев вирус приводит к развитию серьезных заболеваний, в частности пневмонии и одышки. И у 5% больных наблюдаются критические формы заболевания, в частности отказ дыхательных путей, септический шок и отказ органов», – подытожил он.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие.