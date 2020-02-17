Осадки, туман и гололед: В «ДНР» предупредили о погодных явлениях

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области на текущей неделе ожидаются небольшие осадки, туман, гололед и плюсовая температура днем.

«По данным гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в республике ожидается: в первой половине – без осадков, во второй половине – неустойчивая погода с осадками, порывистым ветром; основной фон температуры воздуха: ночью -4..+1º, днем 1 – 6º тепла. На дорогах гололедица», – сообщили в «МЧС ДНР».

В сообщении отмечается, что на минувшей неделе наблюдалось усиление порывов ветра, метель и гололедица на дорогах. Обстановка стабилизировалась к концу недели.

На сегодня в Донецке сохранялась переменная облачность без осадков, температура воздуха – 3 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что погода ухудшалась 5 февраля. Снег шел несколько дней. Во многих населенных пунктах возникли проблемы с электроснабжением, связью, было затруднено движение на дорогах. Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.