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Соцвыплаты ВПЛ: Стало известно, сколько переселенцы получили материальной помощи в январе (Инфографика)

18.02.20 18:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за январь этого года государство выплатило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) более 248 млн грн материальной помощи, передает «Слово і Діло» со ссылкой на информацию, полученную в Министерства социальной политики.

Так, в январе переселенцам выплатили 248,7 млн грн для покрытия расходов на проживание, в том числе, на оплату жилищно-коммунальных услуг.

За аналогичный период 2019 года эта сумма составляла 255,7 млн грн.

Инфографика: «Слово і Діло»

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на начало февраля насчитывается 1 млн 439 тыс. 965 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По прежнему, большинство из них проживают в Донецкой и Луганской областях.

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