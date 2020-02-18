Футбол вплоть до Премьер Лиги: В Славянске затеяли грандиозную реконструкцию стадиона (Фото)

В Славянске планируют за 9 месяцев (до октября) провести масштабную реконструкцию стадиона им. Скиданова (бывший стадион «Химик»). Модернизация проводится в рамках реализации программы президента Украины Владимира Зеленского, согласно которой также на Донетчине построят 2 новых стадиона в Краматорске, и по одному – в Селидово и Волновахе.

Как рассказал «Донецким новостям» городской голова Славянска Вадим Лях, стоимость запланированных работ – 35 469,872 грн, из них 80% – средства Государственного фонда регионального развития (ГФРР) и 20% – местного бюджета.

Проект модернизации стадиона у города был готов еще в 2018 году, он прошел экспертизу. «Реконструкция включит ремонты входной группы, административных зданий, трибун, обустройство беговых дорожек, мощение фэмом вокруг стадиона и подходов к новым локациям. Здесь будет 3 поля с искусственным покрытием: теннисный корт, малое футбольное поле, а также спортивная площадка для занятий несколькими видами спорта. Покрытие большого футбольного поля не будут трогать – там отличный травяной газон, он один из лучших в Донецкой области. В принципе, все работы, которые позволят иметь современный спортивный стадион, будут сделаны», – отметил мэр Славянска.

Деньги на реконструкцию еще не поступили. На данном этапе власти города готовятся к проведению тендера по поиску подрядчика. «Понимая, что это большой объем, тендер будет объявлен до получения денег. Они ожидаемы. Есть гарантии, что мы эти деньги получим, сейчас этот вопрос – на согласовании в Кабмине. Как правило, такие средства поступают в мае – июне. Мы надеемся, что в этом году – раньше. Как правило, относительно средств ГФРР всегда проблема в том, что работы по ним начинаются только в конце лета в лучшем случае. Но никто не мешает нам сейчас найти подрядчика по тендеру, решить оргвопросы и уже выйти на готовые работы, когда будет финансирование», – пояснил Вадим Лях.

Вадим Лях

Как уточнил «Донецким новостям» директор спортивного комплекса Олег Зубарев, реконструкция будет проводится в рамках реализации программы президента Украины Владимира Зеленского. «Согласно поручению президента, в каждой области появятся 5 детских садиков, 5 школ, 5 стадионов. По Донецкой области в пятерку стадионов попал и наш (единственный под реконструкцию). Кроме того, два новых будут строить в Краматорске, и по одному – в Селидово и Волновахе. А все мы попали потому, что в этих городах была уже заранее сделана проектно-сметная документация», – сказал Олег Зубарев.

Сейчас славянский стадион им. Скиданова и расположенное напротив здание бывшего Дворца культуры им. Карла Маркса являются единым комплексом и входят в структуру Коммунального учреждения «Спортивный клуб по месту жительства "Культурно-спортивный центр"».

Олег Зубарев

Стадион и ДК им. Карла Маркса были построены в 1953 году содовым заводом «Химпром». Предприятие закрылось, объекты социальной инфраструктуры оказались без поддержки, вандалы начали резать объекты на металл. В 1997 году решением Славянского городского совета стадион и ДК забрали в муниципальную собственность за долги «Химпрома». «На протяжении всего этого времени на стадионе были только косметические ремонты, красили – белили. Единственное, два раза поменяли трибуны. Изначально они были деревянные. Первый раз поменяли, когда в Донецке со стадиона "Локомотив" (сейчас это РСК "Олимпийский", – ред.) распродавали сиденья. В то время ФК "Шахтер" проводил там свои домашние матчи пока строилась "Донбасс Арена". А сиденья были бело-голубые – не в цветах "горняков". Вот и решили поменять и их, все продавали по 10 грн. Вся область скупила эти 30 тысяч сидений. И мы купили. Второй раз (при мэре Неле Штепе) купили на стадион новые синие и желтые сидения, но их немного не хватило», – рассказывает директор стадиона.

«Если говорить о ДК, там все "убитое", его только охраняют. Там работает 3 сторожа. Перспектива его воссоздать была. Но на стадион перед 2014 годом уже была смета – 7,5 млн грн и весной 2014 года должны были начать строительство. И было 17,5 млн грн на Дворец культуры. Там хотели сделать детскую спортивную школу (они там и сейчас ютятся). Хотели сделать кинозал, зал гимнастики, поставить тренажеры. Оборудовать сауну, бильярдные, теннисные столы… Это все было в проекте. Но в связи с событиями 2014 года эти проекты не реализованы. Правда, в рамках декоммунизации на центральном фасаде здания бывшего ДК демонтировали запрещенную символику», – рассказал Зубарев.

В былые времена стадион «Химик» пользовался большой популярностью. Зимой здесь заливали каток, а в теплое время на всех площадках проводились различные спортивные соревнования. «Летом – играли в футбол, а зимой заливали все поле и играли в хоккей 11 на 11. Заливался каток. Работал тогда здесь и буфет, был прокат коньков. Регулярно занимались здесь легкой атлетикой. Были хорошие волейбольные площадки – проводился кубок Украины по волейболу среди женщин», – вспоминает Олег Зубарев, который руководит стадионом с 1997 года.

В советские времена проводился и чемпионат завода по футболу. 16 цехов – 16 команд. У завода была своя футбольная команда – «Химик». Он участвовала в Чемпионате Украины и области. Также была футбольная команда «Славхлеб» – благодаря Юрию Скиданову (его имя сейчас носит стадион). «"Славхлеб" был профессиональной командой, Скиданов платил и зарплаты, и премиальные. Уровень был хороший», – продолжил Зубарев.

Несмотря на состояние, стадион и сейчас работает круглогодично и без выходных. Проводятся соревнования как городские, так и областные, тренировки, на прогулки и занятия спортом приходят местные жители.

«С 8 утра – и пока не стемнеет. Сейчас здесь тренируется городская команда ФК "Славянск", они играют в Чемпионате области. На стадионе проходит Чемпионат области по футболу. Также занимаются легкоатлеты. У нас осталась единственная беговая дорожка – гальковая. Еще с тех времен», – пояснил руководитель стадиона.

Сейчас стадион рассчитан на 3 тыс. зрителей и занимает площадь 4 гектара. Согласно проекту реконструкции – отремонтируют центральный вход, сделают автостоянку, пешеходные дорожки, зоны отдыха. Территорию озеленят. Оборудуют теннисный корт, тир, будет универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, футбольное поле с искусственным покрытием, тренажерный городок. Работы коснутся административного здания, подсобных помещений, туалета. Сделают трибуны для зрителей, лавку запасных. У главной беговой дорожки обещают «солидное» покрытие.

«Думаю, что вид у стадиона будет другой. Здесь можно будет проводить, например, соревнования по футболу вплоть до Премьер Лиги», – надеется директор стадиона.

«Начинать строительство нужно с видеокамер. Криминогенная обстановка – сами видите какая. Чтобы сторож мог нажать на кнопку и вызвать помощь. Перелезут через забор – и всё, тут же район – не центр города. А работы планируются начать уже с 1 апреля. И в планах области, документы уже подписаны, что до 25 октября его уже должны открыть. Будем надеяться», – резюмировал Зубарев.