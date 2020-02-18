В ОБСЕ рассказали о ранениях мирных жителей на неподконтрольной Донетчине

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области были ранены мужчина и женщина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 17 февраля.

Как указано в отчете, мужчина получил ранения в результате стрельбы в неподконтрольном Донецке 16 февраля. В больнице в Донецке медперсонал сообщил членам патруля Миссии, что утром 15 февраля к ним поступил 61-летний мужчина с 2-мя пулевыми ранениями брюшной области и бедра.

Супруга и приемный сын мужчины рассказали наблюдателям, что 15 февраля мужчина был в заброшенном доме семьи, расположенном менее чем в 650 м от линии соприкосновения, в микрорайоне Трудовские Петровского района. Он приехал, чтобы покормить животных, и сначала получил ранение брюшной области, а затем бедра.

В неподконтрольном Перевальске 12 февраля в результате взрыва гранаты получила ранения женщина. Медперсонал больницы в Перевальске сообщил команде СММ, что 9 февраля к ним поступила 33-летняя женщина с осколочными ранениями ног в результате взрыва гранаты, которую бросил мужчина во время ссоры с другими мужчинами.

16 февраля наблюдатели встретились с пострадавшей у нее дома в Петрово-Красноселье. Члены СММ видели, что левая нога женщины была перебинтована, а на правой ноге были следы от осколков. По словам женщины, она получила ранения 9 февраля в Перевальске в результате взрыва гранаты.