Неидеальный путь к идеальному варианту: Как хотят вернуть контроль над границей на Донбассе

На следующей встрече в Нормандском формате участники переговоров планируют обсудить широкий круг вопросов по Донбассу, включая контроль над участком российско-украинской границы, который должен стать приоритетным. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Следующую встречу "нормандской четверки" мы планируем ориентировочно на апрель, так договорились лидеры, когда они последний раз встречались в декабре. В принципе, будет обсуждаться широкий круг вопросов. Последний раз удалось согласовать 7 основных позиций, среди которых не нашлось места вопросу границы», – сказал он.

«Первым шагом, который мы предлагали сделать РФ, это создать специальную рабочую группу, которая бы занялась этим вопросом: каким образом происходит передача границы Украине под полный контроль; сколько нужно сил, усилий, этапов и так далее. По состоянию на сегодня такая группа еще не создана, и именно поэтому президент Зеленский, как и в прошлый раз, будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен и остался среди приоритетных», – продолжил Пристайко.

Дипломат пояснил, что на неподконтрольной Украине территории Донбасса участок границы с Россией должны контролировать украинские пограничники: «Это принципиальная позиция, которой мы должны добиться. Это идеальный вариант, над которым работает и правительство, и президент, и все остальные. Каким образом мы придем к этому: неидеальный путь к этому идеальному варианту возможен тот, который, например, был предложен в первом "Минске" еще в 2014 году, когда было записано о том, что вдоль украинско-российской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ».

«К сожалению, большинство забыли о том, что такая договоренность была достигнута, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров. Больше говорится о том, что нужно обеспечить [безопасность] миротворческими силами, или создать, как договаривались в Минске, на территории всей неподконтрольной зоны определенные совместные патрули, которые бы состояли из Национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и из местных громад. Как сформировать это из трех сторон, насколько это жизнеспособная конструкция – это обсуждение, которое ведется прямо сейчас», – рассказал министр.

По его словам, среди других вопросов следующих переговоров в Нормандском формате – прекращение огня, обмен пленными и допуск представителей Международного Комитета Красного Креста на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса. «Мы планируем до следующей встречи провести большой обмен пленными», – сообщил глава МИД Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова на ICTV»