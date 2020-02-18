Свидетельства о рождении и смерти в «Л-ДНР»: Юрист акцентировала на проблемах

В Украине процедура получения государственных свидетельств о рождении и смерти на неподконтрольной властям территории Донбасса является очень проблематичной для большинства граждан. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации альтернативного отчета* для ООН в Киеве рассказала юрист БФ «Stabilization Support Services» Анна Дудинская.

«Почему вопрос регистрации фактов рождения важен? Потому что первое получение свидетельства о рождении государственного образца открывает доступ ко многим публичным услугам, включая медицинскую помощь, образование, социальную помощь», – отметила она.

«Фактически законодатель в Украине определяет основное правило – Украина не признает никакие "документы", выданные "властями" на временно оккупированных территориях. Но документы, которые подтверждают факты рождения и смерти – исключения из этого правила. В целом такой подход соответствует нормам международного права в сфере защиты прав человека, международного гуманитарного права, но есть большое "но"», – продолжила Дудинская.

Юрист напомнила, что для того, чтобы норма установления фактов рождения и смерти на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса работала, нужно внедрение административной процедуры на подконтрольной Украине территории, по которой лицо может обратиться в органы регистрации гражданского состояния с соответствующим заявлением, приложив к нему «документы» о рождении или смерти, выданные в «Л-ДНР», без решения суда. «Но эта норма в Украине практически остается мертвой, она не имплементируется, потому что получить свидетельство государственного образца можно только обратившись в суд. И хотя процедура формально считается упрощенной, практика показывает, что она длительная. Конечно, это бремя для человека, потому что ему нужно несколько раз выехать, оплатить судебный сбор, даже в физическом плане это очень тяжкое бремя», – акцентировала правозащитница.

«В результате мы имеем ситуацию, когда не более 37% детей, родившихся на временно оккупированных территориях [Донбасса], сегодня имеют свидетельство о рождении украинского образца. Но это наши граждане, поэтому это крайне важный вопрос, чтобы они имели документ, который подтверждает их гражданство, указывает на их принадлежность и их связь с государством Украина», – подчеркнула эксперт.

Юрист добавила, что основная рекомендация правозащитников украинским властям заключается во внедрении эффективной административной процедуры, позволяющей получить свидетельства о рождении или смерти на неподконтрольной Украине территории без обращений в суды.

Согласно отчету правозащитников, сейчас суд подменяет собой административную процедуру: «Рассмотрение судом дел об установлении факта рождения на временно оккупированной территории является значительной нагрузкой на судебную систему. С февраля 2016 года были вынесены 42 993 судебных решений об установлении фактов рождения и 63 205 судебных решений об установления фактов смерти [в "Л-ДНР"]».

* Авторами альтернативного отчета для ООН «Обеспечение реализации социально-экономических прав лиц, пострадавших в результате конфликта в Украине» являются: ОО «Донбасс SOS», ОО «Крым SOS», БФ «Право на защиту» («Право на захист»), БФ «Восток-SOS», ОО «Общественный холдинг «Группа влияния» («Група впливу»), БФ «Stabilization Support Services», ОО «Центр прав человека Zmina» и ОО «Крымская правозащитная группа». 17 февраля в Женеве началась 67-я сессия Комитета ООН, который рассмотрит 7-й отчет украинского правительства о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных прав. Коалиция правозащитных организаций, занимающихся вопросами защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, подготовила и направила в Женеву свой альтернативный отчет.