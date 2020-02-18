Сводка из зоны ООС за 17 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

рядом с Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Павлополя – из миномета калибром 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Песок – из автоматических станковых гранатометов;

в районе Водяного – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Березовым – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял украинских военных у Орехово из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также из автоматического станкового гранатомета.

Также в штабе ООС сообщают, что сегодня утром НВФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный (Золотое-4) на Луганщине.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 8 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 36 единиц. Обстрелам подверглись районы "Вольво-центра" и поселка Жабичево на донецком направлении; районы поселков Гольмовский и шахты им. Гагарина на горловском направлении; районы поселка Ясное, сел Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись вооружение БМП и БРТ, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «республике» также заявляют, что «огнем была повреждена высоковольтная линия электропередачи в поселке Ясное в пригороде Докучаевска, обесточено 5 трансформаторных подстанций».

Кроме того, в «ДНР» уверяют, что сегодня, 18 февраля, «5 домостроений в поселке Зайцево на севере Горловки были повреждены в результате обстрела».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.). Было произведено 30 выстрелов из орудия боевой машины пехоты (БМП-2)».

Также в «ЛНР» уверяют, что «объекты гражданской инфраструктуры в Кировске (после переименования – Голубовка, – ред.) и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов с применением тяжелого вооружения (крупнокалиберной артиллерии и минометов) киевскими силовиками сегодня, 18 февраля».