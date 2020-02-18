Политический заказ: Пристайко о плане 12 шагов для окончания войны на Донбассе

Представленный в ходе Мюнхенской конференции по безопасности группой политиков и экспертов план завершения войны на Донбассе под названием «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» больше похож на политический заказ. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Это не первый план, который предлагается Украине для того, чтобы каким-то образом уладить то, что по мнению многих людей украинская власть не может, не способна, не видит, каким образом», – отметил он.

«Есть люди, которые искренне хотят помочь и предлагают свои планы. Есть те, которые выполняют определенный политический заказ. Если выбирать между этими двумя крайностями, то, наверное, тот план, который был предложен, он ближе, на мой взгляд, к тем, кто выполняет политический заказ. Почему это было сделано именно сейчас? Потому что Мюнхенская конференция по безопасности – это одна из главных конференций в мире, и это арена для таких предложений и идей», – прокомментировал Пристайко.

По его словам, представленный в Мюнхене план урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе не учитывает национальные интересы страны. «Он точно не учитывает международное право, которое требует от России покинуть украинскую территорию, отдать Крым и так далее. И что окончательно вышибает и полностью нас всех – это последний пункт, который говорит о том, что Украина должна начать поиск своей собственной идентичности. Ну, спасибо большое – мы разберемся: нужно или не нужно нам это делать», – возмутился министр.

Глава МИД Украины также проинформировал, что на следующей встрече в Нормандском формате участники переговоров планируют обсудить широкий круг вопросов по Донбассу, включая контроль над участком российско-украинской границы, который должен стать приоритетным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова на ICTV»