RU
Все новости

За сутки спасатели оказали помощь водителям 4 авто

18.02.20 08:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

За прошедшие сутки спасатели Донетчины оказали помощь водителям 4 автомобилей. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«17 февраля в 10:35 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что на ул. Островского в пгт Владимировка Волновахского района застрял грузовой автомобиль. На место происшествия выехало дежурное отделение 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Бойцы ГСЧС с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали грузовик на проезжую часть дороги. В 17:56 аналогичную помощь оказывали бойцы 100-й Государственной пожарно-спасательной части водителю легкового автомобиля, который застрял вблизи с. Малоянисоль Никольского района», – рассказали в ГСЧС.

Также, в течение суток спасатели Донетчины оказывали помощь водителям в г. Курахово и на автодороге Запорожье-Мариуполь, возле с. Приазовское Никольского района.

Всего от Главного управления для оказания помощи привлекались 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк