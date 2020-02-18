За сутки спасатели оказали помощь водителям 4 авто

За прошедшие сутки спасатели Донетчины оказали помощь водителям 4 автомобилей. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«17 февраля в 10:35 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что на ул. Островского в пгт Владимировка Волновахского района застрял грузовой автомобиль. На место происшествия выехало дежурное отделение 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Бойцы ГСЧС с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали грузовик на проезжую часть дороги. В 17:56 аналогичную помощь оказывали бойцы 100-й Государственной пожарно-спасательной части водителю легкового автомобиля, который застрял вблизи с. Малоянисоль Никольского района», – рассказали в ГСЧС.

Также, в течение суток спасатели Донетчины оказывали помощь водителям в г. Курахово и на автодороге Запорожье-Мариуполь, возле с. Приазовское Никольского района.

Всего от Главного управления для оказания помощи привлекались 17 человек личного состава и 4 единицы техники.