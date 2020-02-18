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В «ЛНР» у предпринимателя конфисковали ювелирные изделия в «бюджет республики»

18.02.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» сотрудники «полиции» изъяли ювелирные изделия на сумму более 12 млн руб. (4,8 млн грн по местному курсу на 18.02.2020). Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», в одном из торговых центров у физического лица – предпринимателя «были выявлены и изъяты ювелирные изделия без документов, подтверждающих их происхождение».

«Согласно заключению товароведческой экспертизы, общая сумма вышеуказанных украшений составляет 12 449 381,00 руб. (4 825 341 грн – ред.). На основании решения верховного суда ЛНР, ювелирные изделия конфискованы в бюджет республики», – сообщают в «МВД».

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