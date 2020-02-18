На Луганщине НВФ пошли в наступление, – штаб ООС

Сегодня утром, 18 февраля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный (Золотое-4) на Луганщине. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отмечают в штабе, НВФ обстреливают украинских военных из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Противник применяет минометы калибром 120 мм, а также ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери», – сообщают в пресс-центре.

Там добавляют, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ. Незаконным вооруженным формированиям наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются.