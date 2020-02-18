Право на пенсию: Украине напомнили об обязанностях перед жителями Донбасса

В Украине грубо нарушаются конституционные права жителей Донбасса на социальную защиту со стороны государства, в частности в вопросе выплаты пенсий. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации альтернативного отчета* для ООН в Киеве заявила юрист БФ «Stabilization Support Services» Анна Дудинская.

«Пенсия является неотъемлемым элементом социальной защиты. Это одна из основных ее составляющих, поскольку это не только обеспечение человека в старости, это также имущественное право. Пенсия является собственностью, имуществом гражданина», – подчеркнула она.

«К сожалению, на сегодня нет отдельной процедуры для жителей временно оккупированной территории, которая бы позволила им реализовать свое конституционное право на пенсию. И в этом случае они вынуждены прибегать к дискриминационной процедуре, которая существует для внутренне перемещенных лиц», – продолжила Дудинская.

По ее словам, это привело к тому, что в Украине нет точной статистики о количестве реальных переселенцев из Донбасса. «Мы не можем определить реальные потребности ВПЛ. Мы имеем огромную нагрузку на пункты въезда / выезда со временно оккупированной территории. И самое главное – мы ставим в социально незащищенное положение наших граждан, которые стали заложниками оккупации», – акцентировала юрист.

В этом контексте правозащитники рекомендуют украинским властям принять законопроект №2083-д, отправленный на доработку, который включает в себя механизм, позволяющий пенсионерам, проживающим на неподконтрольной Украине территории Донбасса, беспрепятственно реализовывать свое право на пенсию.

Как сообщалось ранее, пенсионная защита и права переселенцев на социальные выплаты являются самыми болезненными вопросами для жителей Донбасса. Так, в Украине только по решениям суда переселенцам государство не выплатило задолженность по пенсиям на сумму около 600 млн грн.

Напомним, 26 ноября 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявляла, что законопроект № 2083-д не решает технических вопросов доставки пенсий гражданам на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. А также, что благодаря новому закону выплата пенсий жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса станет возможной через посредника. Закон разрешает посреднику получать выплаты при наличии документа, заверенного нотариусом.

* Авторами альтернативного отчета для ООН «Обеспечение реализации социально-экономических прав лиц, пострадавших в результате конфликта в Украине» являются: ОО «Донбасс SOS», ОО «Крым SOS», БФ «Право на защиту» («Право на захист»), БФ «Восток-SOS», ОО «Общественный холдинг «Группа влияния» («Група впливу»), БФ «Stabilization Support Services», ОО «Центр прав человека Zmina» и ОО «Крымская правозащитная группа». 17 февраля в Женеве началась 67-я сессия Комитета ООН, который рассмотрит 7-й отчет украинского правительства о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Коалиция правозащитных организаций, занимающихся вопросами защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, подготовила и направила в Женеву свой альтернативный отчет.