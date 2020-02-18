Красный Крест направил 100 тонн продуктов на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил 100 тонн продуктовых наборов на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые наборы общим весом 100 тонн», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.