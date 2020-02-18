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Красный Крест направил 100 тонн продуктов на неподконтрольный Донбасс

18.02.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста направил 100 тонн продуктовых наборов на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые наборы общим весом 100 тонн», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.

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